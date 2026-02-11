Скидки
Защитник «Вашингтона» Фехервари считает Овечкина лучшим хоккеистом мира

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари считает капитана и нападающего команды Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира. Об этом заявил его отец Марио.

«Я приехал вчера вечером, с сыном виделся, вместе ужинали. Олимпийская деревня ему нравится. Он сказал, что Овечкин — лучший игрок мира», — приводит слова Марио Фехервари ТАСС.

Всего в 59 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги на счету Александра 48 (22+26) очков. «Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 59 матчах. Овечкин забросил 996 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 20 голов.

«Летом, конечно же, с ним всё обсудим». Морозов — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ
