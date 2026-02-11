«Приятно друг другу в глаза смотреть». Форвард «Трактора» Кадейкин — о победе над «Амуром»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил победный матч с «Амуром» (6:5), где челябинский клуб отыгрался со счёта 1:4.
– Позволили сначала сопернику больше, чем стоило. Отдали середину льда, пустили внутрь площадки, в свою зону. Пропустили голы, но хорошо, что продолжили цепляться за свою игру, где-то навязывать давление, борьбу, выигрывали её. Быстро начали двигать шайбу, полезли на ворота, результат пришёл, как и голы с одних и тех же действий.
– Как команда восприняла эту победу?
– Позитив очень хороший, как и атмосфера в раздевалке. Помимо того что есть результат, здесь ещё надо учитывать такой фактор, как именно мы перевернули игру. Мне кажется, мы это сделали за счёт хороших действий именно всех звеньев. Все поучаствовали и в голах, и инициативу начали забирать — звено за звеном, смена за сменой. Хорошее давление, борьба, каждое звено внесло свой вклад. Из-за этого так приятно друг другу в глаза смотреть, все довольны игрой и результатом, — цитирует Кадейкина Metaratings.
