«Приятно друг другу в глаза смотреть». Форвард «Трактора» Кадейкин — о победе над «Амуром»

Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил победный матч с «Амуром» (6:5), где челябинский клуб отыгрался со счёта 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Мищенко (Ли, Шварёв) – 03:26 (5x4)     2:0 Гальченюк (Лихачёв, Воронков) – 05:49 (5x5)     2:1 Коршков (Кисаков, Кадейкин) – 15:31 (5x5)     3:1 Петьков (Дыбленко, Ураков) – 29:01 (5x5)     4:1 Лихачёв – 30:21 (5x5)     4:2 Кравцов (Светлаков, Джиошвили) – 33:42 (5x5)     4:3 Кадейкин (Кисаков) – 36:14 (5x5)     4:4 Джиошвили (Светлаков, Дронов) – 37:15 (5x5)     4:5 Рыков (Григоренко, Глотов) – 41:02 (5x5)     5:5 Лихачёв (Ли, Мищенко) – 47:40 (5x5)     5:6 Григоренко (Глотов) – 58:42 (5x5)    

– Позволили сначала сопернику больше, чем стоило. Отдали середину льда, пустили внутрь площадки, в свою зону. Пропустили голы, но хорошо, что продолжили цепляться за свою игру, где-то навязывать давление, борьбу, выигрывали её. Быстро начали двигать шайбу, полезли на ворота, результат пришёл, как и голы с одних и тех же действий.

– Как команда восприняла эту победу?
– Позитив очень хороший, как и атмосфера в раздевалке. Помимо того что есть результат, здесь ещё надо учитывать такой фактор, как именно мы перевернули игру. Мне кажется, мы это сделали за счёт хороших действий именно всех звеньев. Все поучаствовали и в голах, и инициативу начали забирать — звено за звеном, смена за сменой. Хорошее давление, борьба, каждое звено внесло свой вклад. Из-за этого так приятно друг другу в глаза смотреть, все довольны игрой и результатом, — цитирует Кадейкина Metaratings.

