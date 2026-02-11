В хоккейном мужском турнире на Олимпиаде-2026 заброшена первая шайба

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски — автор первой шайбы мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. В эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» проходит матч, где встречаются команды Словакии и Финляндии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте первого периода форвард команды Словакии и «Монреаль Канадиенс» Слафковски совершил сольный проход и на пятаке уверенно переиграл голкипера сборной Финляндии Юусе Сароса.

Отметим, Слафковски стал самым ценным игроком прошлой Олимпиады, которая состоялась в Пекине. Там форвард в семи матчах забросил семь шайб и стал бронзовым призёром.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией.