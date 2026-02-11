«Можно добавить русского?» Уилсон — об Овечкине в идеальной сборной Канады

Нападающий сборной Канады и «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон составил идеальную, по его мнению, сборную Канады, включив в неё российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.
«Можно добавить туда русского? Ови, с тонированным визором и жёлтыми шнурками. Почётный канадец», — заявил Уилсон в эфире BarDown.
Идеальные хоккеисты сборной Канады в различных категориях по версии Тома Уилсона:
Скорость: Натан Маккиннон;
Руки: Коннор Макдэвид;
Стиль: Александр Овечкин/Уэйн Гретцки;
Хоккейный IQ: Стив Айзерман;
Выносливость: Крис Пронгер;
Сердце: Джером Игинла;
Игрок в ключевые моменты: Сидни Кросби;
Бросок: Ши Уэбер.