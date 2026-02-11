«Можно добавить русского?» Уилсон — об Овечкине в идеальной сборной Канады

Нападающий сборной Канады и «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон составил идеальную, по его мнению, сборную Канады, включив в неё российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Можно добавить туда русского? Ови, с тонированным визором и жёлтыми шнурками. Почётный канадец», — заявил Уилсон в эфире BarDown.

Идеальные хоккеисты сборной Канады в различных категориях по версии Тома Уилсона:

Скорость: Натан Маккиннон;

Руки: Коннор Макдэвид;

Стиль: Александр Овечкин/Уэйн Гретцки;

Хоккейный IQ: Стив Айзерман;

Выносливость: Крис Пронгер;

Сердце: Джером Игинла;

Игрок в ключевые моменты: Сидни Кросби;

Бросок: Ши Уэбер.