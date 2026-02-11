Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский рассказал о совместной игре с Евгением Кузнецовым

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал о совместной игре с форвардом уфимского клуба Евгением Кузнецовым.

«Женя даёт много советов как на льду, так и вне его. Он отличный парень. С ним легко играть – он хорошо видит площадку, делает отличные пасы, и я его понимаю. В наших первых двух играх всё прошло хорошо. Мне понравилось. В последней встрече мы снова сыграли вместе, тоже всё прошло хорошо. Мы общаемся на скамейке запасных, он говорит мне, где и как играть в определённые моменты. Кузнецов — самый весёлый партнёр по команде за всю мою карьеру», — приводит слова Жаровского RG.