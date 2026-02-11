Перенесённый из-за погодных условий матч «Коламбус» — «Лос-Анджелес» состоится 10 марта

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз» состоится 10 марта в 00:00 мск. Об этом сообщает журналист Джефф Свобода на своей странице в социальной сети Х.

Встреча Национальной хоккейной лиги должна была пройти в Коламбусе (штат Огайо, США) в ночь на 27 января, однако была перенесена из-за погодных условий, о чём сообщала пресс-служба «королей».

На данный момент «Кингз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 60 очков после 56 встреч. «Блю Джекетс» располагается на девятой строчке Восточной конференции с 65 очками после 56 игр.