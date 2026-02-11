Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Перенесённый из-за погодных условий матч «Коламбус» — «Лос-Анджелес» состоится 10 марта

Перенесённый из-за погодных условий матч «Коламбус» — «Лос-Анджелес» состоится 10 марта
Комментарии

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз» состоится 10 марта в 00:00 мск. Об этом сообщает журналист Джефф Свобода на своей странице в социальной сети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча Национальной хоккейной лиги должна была пройти в Коламбусе (штат Огайо, США) в ночь на 27 января, однако была перенесена из-за погодных условий, о чём сообщала пресс-служба «королей».

На данный момент «Кингз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 60 очков после 56 встреч. «Блю Джекетс» располагается на девятой строчке Восточной конференции с 65 очками после 56 игр.

Материалы по теме
Артемий Панарин выкупил свой игровой номер у маскота «Лос-Анджелеса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android