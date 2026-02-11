Форвард «Локомотива» Кирьянов: вышли в плей-офф, но никаких особых эмоций нет

Нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов высказался о попадании ярославского клуба в плей-офф КХЛ после победы над «Шанхайскими Драконами» (2:0).

«После паузы в чемпионате трудно начали игру. Где-то соперник завладел инициативой, но у нас получилось забить гол, который, к сожалению, не засчитали. Рады, что получилось в итоге забить и довести дело до конца.

Мы вышли в плей-офф, но никаких особых эмоций от этого нет. Расслабляться ни в коем случае не собираемся, потому что впереди ещё много работы. Нужно поработать над некоторыми моментами до начала плей-офф», — приводит слова Кирьянова Metaratings.