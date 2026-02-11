Скидки
Стали известны имена капитана и ассистентов сборной Швейцарии по хоккею на Олимпиаде

Комментарии

Пресс-служба Швейцарской федерации хоккея представила капитана и его ассистентов национальной команды на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Капитаном команды назначен защитник Роман Йози. Ассистентами стали Кевин Фиала, Андреа Глаузер, Нино Нидеррайтер и Нико Хишир.

На групповом этапе сборная Швейцарии встретится с командами Франции, Канады и Чехии.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США сыграет в группе С с Германией, Латвией и Данией. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
