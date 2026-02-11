Сборная Финляндии по хоккею проиграла Словакии на старте олимпийского мужского турнира

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.

На восьмой минуте первого периода Юрай Слафковски открыл счёт во встрече. На пятой минуте второй двадцатиминутки Ээли Толванен восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте третьего периода Далибор Дворски вновь вывел команду Словакии вперёд. На 11-й минуте периода Слафковски сделал счёт 3:1, оформив дубль. В конце игры Адам Ружичка установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Словакии сыграет с Италией 13 февраля. Сборная Финляндии в этот же день встретится с командой Швеции.