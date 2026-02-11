Нападающий сборной Словакии Ружичка — автор первой шайбы игроков КХЛ на Олимпиаде-2026

Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка забросил четвёртую шайбу команды во встрече со сборной Финляндии. Форвард «Спартака» стал автором первого гола среди хоккеистов КХЛ на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Также отметим, что результативные передачи во встрече на свой счёт записали защитник «Локомотива» и сборной Словакии Мартин Гернат, нападающий «Северстали» Адам Лишка.

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской хоккейный олимпийский турнир. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.