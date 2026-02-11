Юрай Слафковски по голам на Олимпиадах обошёл Овечкина и догнал Ягра с Ковальчуком

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии оформил дубль.
21-летний форвард команды Словакии забросил девятую шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022). По данному показателю Слафковски обошёл российского нападающего Александра Овечкина, у которого было пять голов на ОИ-2006, два — на ОИ-2010 и один — на ОИ-2014. Юрай, забросив девять шайб, сравнялся по голам с Яромиром Ягром и Ильёй Ковальчуком. Рекорд по шайбам на Олимпиадах принадлежит финскому экс-форварду Теэму Селянне — 17.
Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.
- 11 февраля 2026
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:32
-
22:23
-
22:04
-
21:56
-
21:48
-
21:39
-
21:27
-
21:20
-
21:13
-
20:56
-
20:45
-
20:20
-
20:10
-
19:46
-
19:27
-
19:17
-
18:59
-
18:41
-
18:28
-
18:10
-
17:49
-
17:30
-
17:11
-
16:50
-
16:33
-
16:14
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:30
-
15:15