Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрай Слафковски по голам на Олимпиадах обошёл Овечкина и догнал Ягра с Ковальчуком

Юрай Слафковски по голам на Олимпиадах обошёл Овечкина и догнал Ягра с Ковальчуком
Комментарии

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии оформил дубль.

21-летний форвард команды Словакии забросил девятую шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022). По данному показателю Слафковски обошёл российского нападающего Александра Овечкина, у которого было пять голов на ОИ-2006, два — на ОИ-2010 и один — на ОИ-2014. Юрай, забросив девять шайб, сравнялся по голам с Яромиром Ягром и Ильёй Ковальчуком. Рекорд по шайбам на Олимпиадах принадлежит финскому экс-форварду Теэму Селянне — 17.

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    
Материалы по теме
Сборная Финляндии по хоккею проиграла Словакии на старте олимпийского мужского турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android