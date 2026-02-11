Юрай Слафковски по голам на Олимпиадах обошёл Овечкина и догнал Ягра с Ковальчуком

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии оформил дубль.

21-летний форвард команды Словакии забросил девятую шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022). По данному показателю Слафковски обошёл российского нападающего Александра Овечкина, у которого было пять голов на ОИ-2006, два — на ОИ-2010 и один — на ОИ-2014. Юрай, забросив девять шайб, сравнялся по голам с Яромиром Ягром и Ильёй Ковальчуком. Рекорд по шайбам на Олимпиадах принадлежит финскому экс-форварду Теэму Селянне — 17.

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.