Слафковски — лидер по голам на ОИ среди игроков до 22 лет, Капризов и Овечкин — вторые

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии оформил дубль.

21-летний форвард команды Словакии забросил девятую шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022). По данному показателю Слафковски лидирует среди профессиональных хоккеистов, которые выступали на Олимпиадах в возрасте до 22 лет. На второй и третьей строчках — Кирилл Капризов и Александр Овечкин (по пять).

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.