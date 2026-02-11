Скидки
Вратарь Самуэль Главай установил рекорд сборной Словакии по количеству сейвов в игре на Олимпийских играх

Вратарь Самуэль Главай установил рекорд сборной Словакии по количеству сейвов в игре на ОИ
Голкипер национальной команды Словакии Самуэль Главай в игре группового турнира Олимпийских игр 2026 года со сборной Финляндии отразил 38 бросков и установил рекорд по данному показателю в словацкой сборной на Олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

24-летний Главай превзошёл рекорд Яна Лацо, который на Олимпиаде 2014 года в Сочи отразил 37 бросков.

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    
