Вратарь Самуэль Главай установил рекорд сборной Словакии по количеству сейвов в игре на ОИ

Голкипер национальной команды Словакии Самуэль Главай в игре группового турнира Олимпийских игр 2026 года со сборной Финляндии отразил 38 бросков и установил рекорд по данному показателю в словацкой сборной на Олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

24-летний Главай превзошёл рекорд Яна Лацо, который на Олимпиаде 2014 года в Сочи отразил 37 бросков.

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.