Видео первой заброшенной шайбы на мужском турнире Олимпиады-2026

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски стал автором первой шайбы мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. Во встрече с командой Финляндии 21-летний форвард забросил на восьмой минуте встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомится с заброшенной шайбой.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской хоккейный олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Словакии сыграет с Италией 13 февраля. Сборная Финляндии в этот же день встретится с командой Швеции.