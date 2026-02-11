Дворски — 2-й самый молодой представитель НХЛ после Овечкина, кто забил победный гол на ОИ
Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии записал на свой счёт победную шайбу.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, форвард команды Словакии и «Сент-Луис Блюз» стал вторым самым молодым представителем НХЛ после Александра Овечкина, кто забил победный гол на Олимпийских играх. Дворски на данный момент 20 лет и 241 день. Овечкину в 2006 году в победной игре со сборной Канады (2:0) было 20 лет и 158 дней.
Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал хоккейный олимпийский турнир у мужчин. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45 1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15 2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20 3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp) 4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39
Комментарии
