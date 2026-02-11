Дворски — 2-й самый молодой представитель НХЛ после Овечкина, кто забил победный гол на ОИ

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии записал на свой счёт победную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, форвард команды Словакии и «Сент-Луис Блюз» стал вторым самым молодым представителем НХЛ после Александра Овечкина, кто забил победный гол на Олимпийских играх. Дворски на данный момент 20 лет и 241 день. Овечкину в 2006 году в победной игре со сборной Канады (2:0) было 20 лет и 158 дней.

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал хоккейный олимпийский турнир у мужчин. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.