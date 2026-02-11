Скидки
Все новости
«Наш слоняра». Форвард «Спартака» Мальцев — об игре Ружички на Олимпиаде

Комментарии

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал игру своего партнёра по команде и форварда сборной Словакии Адама Ружички на олимпийском хоккейном турнире.

«Наш слоняра. Всё на себя поймал. Вперёд, Пан Ружа. Ждём голы. И кепки», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, Ружичка стал автором первого гола среди хоккеистов КХЛ на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской хоккейный олимпийский турнир. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    
