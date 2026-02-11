Скидки
Адам Ружичка после победы над сборной Финляндии высказался об игре со Слафковски

Адам Ружичка после победы над сборной Финляндии высказался об игре со Слафковски
Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка после победного матча группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии (4:1) высказался о совместной игре в одном звене с форвардом Юраем Слафковски.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    

«Он отличный игрок, который проводит отличный сезон. Я знаю, чего от него ожидать, какой он игрок. Показываю свою игру и стараюсь помогать ему добиваться успеха. Думаю, мы будем помогать друг другу. Это всего лишь одна игра. Сейчас мы насладимся ею, а завтра сосредоточимся на следующем матче», — приводит слова Ружички официальный сайт ИИХФ.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Словакии сыграет с Италией 13 февраля. Сборная Финляндии в этот же день встретится с командой Швеции.

