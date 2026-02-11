Адам Ружичка после победы над сборной Финляндии высказался об игре со Слафковски

Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка после победного матча группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии (4:1) высказался о совместной игре в одном звене с форвардом Юраем Слафковски.

«Он отличный игрок, который проводит отличный сезон. Я знаю, чего от него ожидать, какой он игрок. Показываю свою игру и стараюсь помогать ему добиваться успеха. Думаю, мы будем помогать друг другу. Это всего лишь одна игра. Сейчас мы насладимся ею, а завтра сосредоточимся на следующем матче», — приводит слова Ружички официальный сайт ИИХФ.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Словакии сыграет с Италией 13 февраля. Сборная Финляндии в этот же день встретится с командой Швеции.