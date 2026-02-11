Скидки
«Неприятно, но это лишь одна игра». Форвард сборной Финляндии — о поражении от Словакии

Комментарии

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Армиа прокомментировал поражение в матче группового турнира Олимпийских игр 2026 года от команды Словакии (1:4).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    

«Думаю, у нас было много шансов. Конечно, мы не можем радоваться поражению, но мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч и в некотором смысле взять игру под свой контроль. Но нам это не удалось. Так что это неприятно, но это всего лишь одна игра, впереди ещё будут [матчи]», — приводит слова хоккеиста сайт ИИХФ.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Словакии сыграет с Италией 13 февраля. Сборная Финляндии в этот же день встретится с командой Швеции.

