«Неприятно, но это лишь одна игра». Форвард сборной Финляндии — о поражении от Словакии

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Армиа прокомментировал поражение в матче группового турнира Олимпийских игр 2026 года от команды Словакии (1:4).

«Думаю, у нас было много шансов. Конечно, мы не можем радоваться поражению, но мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч и в некотором смысле взять игру под свой контроль. Но нам это не удалось. Так что это неприятно, но это всего лишь одна игра, впереди ещё будут [матчи]», — приводит слова хоккеиста сайт ИИХФ.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Словакии сыграет с Италией 13 февраля. Сборная Финляндии в этот же день встретится с командой Швеции.