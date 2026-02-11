Скидки
Орсаг объяснил, почему поставил Ружичку в первое звено сборной Словакии на матч ОИ

Орсаг объяснил, почему поставил Ружичку в первое звено сборной Словакии на матч ОИ
Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг высказался об игре форварда Адама Ружички в победной встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии (4:1).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    

«У нас было несколько вариантов, он хорошо провёл прошлый сезон и так же проводит нынешний. У меня были некоторые сомнения последние пару месяцев, поскольку в «Спартаке» он играл с краю. Но мы знали, что он именно центральный нападающий и поможет другим ребятам в этой тройке.

Мы не говорим, что у нас в команде собраны хоккеисты из НХЛ, КХЛ, Швеции. Это всё словацкие ребята. Мы не делаем разницы между лигами, каждый знает, какую он играет роль», — приводит слова Орсага ТАСС.

