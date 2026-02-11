«Мы отметим победу до полуночи». Главный тренер сборной Словакии — об игре с Финляндией

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг высказался о победной игре группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии (4:1) и оценил выступление вратаря команды Самуэля Главая, который установил рекорд словацкой команды по количеству сейвов на Олимпиаде (38).

«Мы знали, что у финнов много игроков НХЛ и постарались сыграть как команда. Главай дал нам шанс выиграть, он сделал четыре-пять великолепных сейвов, а в третьем периоде мы, наконец, реализовали свои шансы. Но турнир длинный, это только один матч, мы не ошеломлены, потому что знаем, что впереди большие матчи. Мы отметим эту победу до полуночи, а потом будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Орсага ТАСС.