Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы отметим победу до полуночи». Главный тренер сборной Словакии — об игре с Финляндией

«Мы отметим победу до полуночи». Главный тренер сборной Словакии — об игре с Финляндией
Комментарии

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг высказался о победной игре группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Финляндии (4:1) и оценил выступление вратаря команды Самуэля Главая, который установил рекорд словацкой команды по количеству сейвов на Олимпиаде (38).

«Мы знали, что у финнов много игроков НХЛ и постарались сыграть как команда. Главай дал нам шанс выиграть, он сделал четыре-пять великолепных сейвов, а в третьем периоде мы, наконец, реализовали свои шансы. Но турнир длинный, это только один матч, мы не ошеломлены, потому что знаем, что впереди большие матчи. Мы отметим эту победу до полуночи, а потом будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Орсага ТАСС.

Материалы по теме
Орсаг объяснил, почему поставил Ружичку в первое звено сборной Словакии на матч ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android