«Давления было достаточно, нужно забивать». Рантанен — о поражении сборной Финляндии

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен высказался о поражении в матче группового турнира Олимпийских игр 2026 года от команды Словакии (1:4).

«Мы должны были забить пару голов во втором периоде. Сравняли счёт, и они несколько раз пробросились, так что мы оказывали хорошее давление в их зоне, но давления было достаточно, нужно забивать. Естественно, все старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сейвов. Нам нужно чаще выходить к воротам и забивать «грязные» голы. Думаю, мы контролировали игру, владели шайбой и много времени проводили в зоне атаки, но время в зоне атаки не имеет значения», — приводит слова Рантанена сайт ИИХФ.