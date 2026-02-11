«Давления было достаточно, нужно забивать». Рантанен — о поражении сборной Финляндии
Поделиться
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен высказался о поражении в матче группового турнира Олимпийских игр 2026 года от команды Словакии (1:4).
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45 1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15 2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20 3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp) 4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39
«Мы должны были забить пару голов во втором периоде. Сравняли счёт, и они несколько раз пробросились, так что мы оказывали хорошее давление в их зоне, но давления было достаточно, нужно забивать. Естественно, все старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сейвов. Нам нужно чаще выходить к воротам и забивать «грязные» голы. Думаю, мы контролировали игру, владели шайбой и много времени проводили в зоне атаки, но время в зоне атаки не имеет значения», — приводит слова Рантанена сайт ИИХФ.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
23:40
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:32
-
22:23
-
22:04
-
21:56
-
21:48
-
21:39
-
21:27
-
21:20
-
21:13
-
20:56
-
20:45
-
20:20
-
20:10
-
19:46
-
19:27
-
19:17
-
18:59
-
18:41
-
18:28
-
18:10
-
17:49
-
17:30
-
17:11
-
16:50
-
16:33
-
16:14
-
15:55