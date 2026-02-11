Скидки
«Локомотив» поздравил Герната с победой во встрече с командой Финляндии на Олимпиаде

«Локомотив» поздравил Герната с победой во встрече с командой Финляндии на Олимпиаде
«Локомотив» поздравил защитника ярославского клуба и сборной Словакии Мартина Герната с победой во встрече с командой Финляндии на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Поздравляем Мартина Герната с первой победой на Олимпиаде-2026. Защитник «Локомотива» отметился голевой передачей на победный гол в стартовом матче сборной Словакии. Его национальная команда обыграла финнов со счётом 4:1», — сказано в сообщении «Локомотива».

Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской хоккейный олимпийский турнир. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии.

