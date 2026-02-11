Скидки
Видеообзор первого матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Словакия – Финляндия

Видеообзор первого матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Словакия – Финляндия
Сегодня, 11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Словакии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 одержала команда Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Команда Словакии набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы В. Финляндия занимает последнее, третье место.

Напомним, в следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Словакии сыграет с Италией 13 февраля. Сборная Финляндии в этот же день встретится с командой Швеции.

