Сборная Италии открыла счёт во встрече с командой Швеции на Олимпийских играх
В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев турнира.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
1-й период
2 : 1
Италия
0:1 Фриго – 04:14 1:1 Ландеског – 09:06 (pp) 2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53
На пятой минуте первого игрового отрезка Лука Фриго открыл счёт во встрече и вывел сборную Италии вперёд.
Шведская сборная собрала состав с ведущими игроками НХЛ, включая Габриэля Ландескога, Вильяма Нюландера, Расмуса Далина, Виктора Хедмана, Эрика Карлссона и Филипа Форсберга. Италия, хозяйка Олимпийских игр, полагается на опыт своих лидеров, таких как вратарь Дамиан Клара и нападающий Диего Костнер.
