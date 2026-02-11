Сборная Италии открыла счёт во встрече с командой Швеции на Олимпийских играх

В эти минуты в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев турнира.

На пятой минуте первого игрового отрезка Лука Фриго открыл счёт во встрече и вывел сборную Италии вперёд.

Шведская сборная собрала состав с ведущими игроками НХЛ, включая Габриэля Ландескога, Вильяма Нюландера, Расмуса Далина, Виктора Хедмана, Эрика Карлссона и Филипа Форсберга. Италия, хозяйка Олимпийских игр, полагается на опыт своих лидеров, таких как вратарь Дамиан Клара и нападающий Диего Костнер.