Результаты матчей КХЛ на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 февраля 2026 года:

«Амур» – «Трактор» — 5:6;

«Адмирал» – «Авангард» — 2:3 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 77 очками после 55 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков после 52 игр. Завтра, 12 февраля, состоится семь матчей в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.