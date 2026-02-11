Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 11 февраля 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 11 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 февраля 2026 года:

«Южный Урал» – СКА-ВМФ — 2:3 ОТ;
«Магнитка» – «Динамо» СПб — 3:4 Б;
«Молот» – «Нефтяник» — 1:8;
«Торос» – «Челны» — 3:2;
«Торпедо-Горький» – «Норильск» — 4:0.
«Звезда» – «Металлург» Нк — 2:3 ОТ;
«Химик» – «Сокол» — 2:3;
«Олимпия» – ЦСК ВВС — 1:5.

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (77 очков в 50 играх).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android