Результаты матчей ВХЛ на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 февраля 2026 года:

«Южный Урал» – СКА-ВМФ — 2:3 ОТ;

«Магнитка» – «Динамо» СПб — 3:4 Б;

«Молот» – «Нефтяник» — 1:8;

«Торос» – «Челны» — 3:2;

«Торпедо-Горький» – «Норильск» — 4:0.

«Звезда» – «Металлург» Нк — 2:3 ОТ;

«Химик» – «Сокол» — 2:3;

«Олимпия» – ЦСК ВВС — 1:5.

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (77 очков в 50 играх).