Результаты матчей МХЛ на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 февраля 2026 года:

«Мамонты Югры» – «Чайка» — 1:0;

МХК «Спартак МАХ» – «Красная Машина-Юниор» — 7:2;

МХК «Атлант» – «АКМ-Юниор» — 2:6;

МХК «Динамо» М – «Белые Медведи» — 7:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 84 очками после 47 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 49 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.