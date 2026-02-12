Видео курьёзной ошибки вратаря сборной Швеции, приведшей к голу сборной Италии на ОИ-2026

Вратарь сборной Швеции Филип Густавссон допустил ошибку в начале матча с Италией на хоккейном турнире в рамках Олимпиады в Милане, позволив сопернику открыть счёт в игре.

Густавссон отбил перед собой дальний выброс итальянской команды, попутно потеряв клюшку. Первым на подборе оказался Лука Фриго, который и переиграл вратаря шведов.

После встречи с Италией сборную Швеции ожидают матчи с Финляндией (13 февраля) и Словакией (14 февраля). Сборная Швеции дважды выигрывала Олимпийские игры в 1994 и 2006 годах. На её счету также три серебряные и четыре бронзовые медали игр. На прошлых соревнованиях шведы заняли четвёртое место.