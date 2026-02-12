Скидки
Швеция — Италия, хоккейный турнир на Олимпиаде-2026: ошибка вратаря сборной Швеции

Видео курьёзной ошибки вратаря сборной Швеции, приведшей к голу сборной Италии на ОИ-2026
Вратарь сборной Швеции Филип Густавссон допустил ошибку в начале матча с Италией на хоккейном турнире в рамках Олимпиады в Милане, позволив сопернику открыть счёт в игре.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
2-й период
2 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37    

Густавссон отбил перед собой дальний выброс итальянской команды, попутно потеряв клюшку. Первым на подборе оказался Лука Фриго, который и переиграл вратаря шведов.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

После встречи с Италией сборную Швеции ожидают матчи с Финляндией (13 февраля) и Словакией (14 февраля). Сборная Швеции дважды выигрывала Олимпийские игры в 1994 и 2006 годах. На её счету также три серебряные и четыре бронзовые медали игр. На прошлых соревнованиях шведы заняли четвёртое место.

