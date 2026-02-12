Скидки
Швеция – Италия, результат матча 11 февраля 2026 года, счёт 5:2, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Сборная Швеции по хоккею обыграла Италию на Олимпийских играх – 2026
Комментарии

Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная Швеции встречалась с Италией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой шведов со счётом 5:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    

В составе Швеции забивали Габриэль Ландеског, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанеджад и Виктор Хедман.

За итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Календарь мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Таблица мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
