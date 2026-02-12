Сборная Швеции по хоккею обыграла Италию на Олимпийских играх – 2026

Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная Швеции встречалась с Италией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой шведов со счётом 5:2.

В составе Швеции забивали Габриэль Ландеског, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанеджад и Виктор Хедман.

За итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.