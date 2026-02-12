Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 11 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 11 февраля 2026 года
Комментарии

11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 11 февраля 2026 года.

Словакия – Финляндия – 4:1
Швеция – Италия – 5:2

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Материалы по теме
3 сборные, которые преподнесут сенсацию на Олимпийских играх — 2026
3 сборные, которые преподнесут сенсацию на Олимпийских играх — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android