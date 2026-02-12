Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 11 февраля 2026 года

11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 11 февраля 2026 года.

Словакия – Финляндия – 4:1

Швеция – Италия – 5:2

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.