Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 11 февраля 2026 года

11 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.
Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 11 февраля 2026 года.
Словакия – Финляндия – 4:1
Швеция – Италия – 5:2
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции сыграет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.
Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.