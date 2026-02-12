Виктор Хедман, Олимпиада 2026: статистика в матче Швеция — Италия, очки, голы, передачи

35-летний защитник сборной Швеции и клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира с хозяевами зимних Игр-2026 сборной Италии (5:2) набрал одно очко, отметившись заброшенной шайбой. На 58-й минуте игры при счёте 4:2 Хедман поразил пустые ворота итальянцев, установив окончательный счёт.

Игровое время Виктора Хедмана в матче Швеция — Италия составило 21.12, в его активе четыре броска в створ ворот соперника. Показатель "+/-" шведского защитника составил "+1".

Всего на счету Хедмана на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо 1 (1+0) очко после одного проведённого матча.

