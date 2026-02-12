Скидки
Виктор Хедман, Олимпиада 2026: статистика в матче Швеция — Италия, очки, голы, передачи

Комментарии

35-летний защитник сборной Швеции и клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира с хозяевами зимних Игр-2026 сборной Италии (5:2) набрал одно очко, отметившись заброшенной шайбой. На 58-й минуте игры при счёте 4:2 Хедман поразил пустые ворота итальянцев, установив окончательный счёт.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    

Игровое время Виктора Хедмана в матче Швеция — Италия составило 21.12, в его активе четыре броска в створ ворот соперника. Показатель "+/-" шведского защитника составил "+1".

Всего на счету Хедмана на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо 1 (1+0) очко после одного проведённого матча.

Календарь хоккейного турнира Олимпиады-2026
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
