Швеция установила рекорд по числу бросков на Олимпиаде в матчах с участием игроков НХЛ

Комментарии

Сборная Швеции нанесла 60 бросков в створ в стартовом матче с командой Италии (5:2) на Олимпийских играх – 2026. Это рекордный показатель для одной команды на зимних Олимпийских играх в матчах, проходивших с участием игроков НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    

Сборная Швеции играет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.

В следующем матче на турнире национальной команда Швеции встретится с Финляндией. Игра состоится 13 февраля, начало – в 14:10 мск.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

