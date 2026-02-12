Швеция установила рекорд по числу бросков на Олимпиаде в матчах с участием игроков НХЛ

Сборная Швеции нанесла 60 бросков в створ в стартовом матче с командой Италии (5:2) на Олимпийских играх – 2026. Это рекордный показатель для одной команды на зимних Олимпийских играх в матчах, проходивших с участием игроков НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Сборная Швеции играет в группе В с Финляндией, Словакией и Италией.

В следующем матче на турнире национальной команда Швеции встретится с Финляндией. Игра состоится 13 февраля, начало – в 14:10 мск.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.