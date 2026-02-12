Голы Хедмана и Зибанеджада — в видеообзоре матча Швеция — Италия на Олимпиаде-2026

Сборная Швеции одержала победу над Италией в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026. Игра прошла в Милане на арене «Санта-Джулия» и завершилась со счётом 5:2 в пользу шведской команды.
В составе Швеции забивали Габриэль Ландеског, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанеджад и Виктор Хедман. За итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.
Шведы выступают в группе B вместе с Финляндией, Словакией и Италией.
В следующем туре сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало — в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.
Мужской олимпийский хоккейный турнир проходит в Италии с 11 по 22 февраля 2026 года. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.
