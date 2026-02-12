Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голы Хедмана и Зибанеджада — в видеообзоре матча Швеция — Италия на Олимпиаде-2026

Голы Хедмана и Зибанеджада — в видеообзоре матча Швеция — Италия на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сборная Швеции одержала победу над Италией в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026. Игра прошла в Милане на арене «Санта-Джулия» и завершилась со счётом 5:2 в пользу шведской команды.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В составе Швеции забивали Габриэль Ландеског, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанеджад и Виктор Хедман. За итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

Шведы выступают в группе B вместе с Финляндией, Словакией и Италией.

В следующем туре сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало — в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.

Мужской олимпийский хоккейный турнир проходит в Италии с 11 по 22 февраля 2026 года. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Материалы по теме
Шведские звёзды НХЛ еле отскочили от записного аутсайдера. Как так?
Шведские звёзды НХЛ еле отскочили от записного аутсайдера. Как так?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android