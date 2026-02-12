Скидки
Итальянский голкипер был заменён после травмы в матче со Швецией, он сделал 46 сейвов

Комментарии

Голкипер сборной Италии Дамиан Клара был заменён по ходу матча с национальной командой Швеции на Олимпийских играх. Вратаря из-за травмы заменили в третьем периоде. К этому моменту Клара сделал 46 сейвов после 49 бросков.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    

Вместо Дамиана на площадку вышел Давиде Фадани.

Сам матч завершился победой сборной Швеции со счётом 5:2.

В составе Швеции забивали Габриэль Ландеског, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанеджад и Виктор Хедман. За итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.

Комментарии
