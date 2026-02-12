Итальянский голкипер был заменён после травмы в матче со Швецией, он сделал 46 сейвов

Голкипер сборной Италии Дамиан Клара был заменён по ходу матча с национальной командой Швеции на Олимпийских играх. Вратаря из-за травмы заменили в третьем периоде. К этому моменту Клара сделал 46 сейвов после 49 бросков.

Вместо Дамиана на площадку вышел Давиде Фадани.

Сам матч завершился победой сборной Швеции со счётом 5:2.

В составе Швеции забивали Габриэль Ландеског, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанеджад и Виктор Хедман. За итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.