12 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, Олимпиада-2026, хоккей, НХЛ, теннис, баскетбол, НБА

Швеция обыграла Италию на ОИ-2026, Калинская победила Свитолину в Дохе. Главное к утру
Комментарии

Сборная Швеции по хоккею стартовала на Олимпийских играх — 2026 с непростой победы над хозяевами турнира итальянцами, российская теннисистка Анна Калинская обыграла сеяную украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дохе, разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 13 очков в матче НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Швеции по хоккею обыграла Италию на Олимпийских играх — 2026.
  2. Калинская в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе.
  3. 13 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Индиане» после преимущества «+18».
  4. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли Олимпийские игры — 2026 в танцах на льду.
  5. «Бавария» победила «РБ Лейпциг» и вышла в полуфинал Кубка Германии.
  6. «Ливерпуль» переиграл «Сандерленд» в 26-м туре АПЛ.
  7. МВД прекратило расследование в отношении «Крыльев Советов» по двум заявлениям — источник.
  8. «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря из клуба АПЛ — La Gazzetta dello Sport.
  9. Сборная Финляндии по хоккею проиграла Словакии на старте олимпийского мужского турнира.
  10. Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, обыграв Чжэн Циньвэнь.
  11. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис».
  12. Линдси Вонн перенесла третью операцию после жёсткого падения на Олимпийских играх.
  13. Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня.
  14. Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 11 февраля 2026 года, таблица.
Новости. Хоккей
