Швеция обыграла Италию на ОИ-2026, Калинская победила Свитолину в Дохе. Главное к утру

Сборная Швеции по хоккею стартовала на Олимпийских играх — 2026 с непростой победы над хозяевами турнира итальянцами, российская теннисистка Анна Калинская обыграла сеяную украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дохе, разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 13 очков в матче НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».