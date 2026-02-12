Швеция обыграла Италию на ОИ-2026, Калинская победила Свитолину в Дохе. Главное к утру
Сборная Швеции по хоккею стартовала на Олимпийских играх — 2026 с непростой победы над хозяевами турнира итальянцами, российская теннисистка Анна Калинская обыграла сеяную украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дохе, разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 13 очков в матче НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Швеции по хоккею обыграла Италию на Олимпийских играх — 2026.
- Калинская в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе.
- 13 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Индиане» после преимущества «+18».
- Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли Олимпийские игры — 2026 в танцах на льду.
- «Бавария» победила «РБ Лейпциг» и вышла в полуфинал Кубка Германии.
- «Ливерпуль» переиграл «Сандерленд» в 26-м туре АПЛ.
- МВД прекратило расследование в отношении «Крыльев Советов» по двум заявлениям — источник.
- «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря из клуба АПЛ — La Gazzetta dello Sport.
- Сборная Финляндии по хоккею проиграла Словакии на старте олимпийского мужского турнира.
- Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, обыграв Чжэн Циньвэнь.
- Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис».
- Линдси Вонн перенесла третью операцию после жёсткого падения на Олимпийских играх.
- Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня.
- Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 11 февраля 2026 года, таблица.
