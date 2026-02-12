Скидки
Главный тренер Швеции объяснил, почему Форсберг провёл лишь одну смену в игре с Италией

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам высказался о том, что нападающий Филип Форсберг провёл только одну смену в матче Олимпиады-2026 с Италией (5:2).

«Мы распределяем игроков по ролям, чтобы каждый мог выдерживать разное игровое время и справляться с разными ситуациями. В следующей игре Филип может провести на льду гораздо больше времени. Но если мы хотим пройти далеко в этом турнире, нам понадобятся все игроки.

В прошлый раз я был на Олимпиаде в 2006 году, и тогда шведская команда выиграла. Но речь не об этом. Дело в том, что братья Седин играли в третьем звене, не выходили в большинстве. У нас есть амбиции пройти далеко в этом турнире. И нам нужны все наши хорошие хоккеисты», – цитирует Халлама пресс-служба сайта турнира.

