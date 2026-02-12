Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание дня на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Олимпиады по хоккею.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 12 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Швейцария – Франция;

18:40. Чехия – Канада;

23:10. Германия – Дания;

23:10. Латвия – США.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля. Сборная Канады выступает в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции выступает в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США выступает в группе С с Германией, Латвией и Данией. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.