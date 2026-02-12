Сегодня, 12 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 12 февраля 2026 года (время московское):
15:30. «Сибирь» – «Лада»;
17:30. «Барыс» – СКА;
19:00. «Ак Барс» – «Торпедо»;
19:00. «Нефтехимик» – «Сочи».
19:10. «Динамо» Мн – «Локомотив»;
19:30. «Шанхайские Драконы» – «Северсталь».
19:30. «Спартак» – ЦСКА.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 77 очками после 55 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков после 52 игр.