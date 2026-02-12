Расписание матчей ВХЛ на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 12 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Зауралье» – ХК «Тамбов».

17:00. «Югра» – «Буран»;

17:00. «Рубин» – «Ростов»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (77 очков в 50 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.