Расписание матчей МХЛ на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 12 февраля 2026 года (время московское):

16:30. МХК «Молот» – «Локо-76»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Чайка»;

18:30. «Алмаз» – «Красная Армия»;

18:30. «Локо» – МХК «Спартак».

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Спутник»;

19:00. «СКА-1946» – «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 84 очками после 47 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 49 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.