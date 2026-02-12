Швейцария — Франция: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швейцарии и Франции. Начало встречи запланировано на 14:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko.

Возвращение игроков НХЛ на Олимпийские игры впервые за 12 лет — серьёзно повышает уровень турнира, а для швейцарцев это шанс подтвердить статус одной из самых прогрессирующих хоккейных сборных. В центре внимания в сборной Швейцарии будут лидеры НХЛ — Роман Йоси, Кевин Фиала, Нико Хишир и Тимо Майер. А во французской сборной интересно следить за Стефаном Да Коста, ярким игроком КХЛ («Автомобилист» Екатеринбург).

Сборная Швейцарии сыграет в группе А с Канадой, Чехией и Францией.