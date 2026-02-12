Скидки
Латвия — США: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию

Латвия — США: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Латвии и США. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Не начался
США
США выходят с мощным составом, в который входят ведущие звёзды НХЛ: Остон Мэттьюс, Джек Айкел, Брэди и Мэттью Ткачуки, Дилан Ларкин и Джек Хьюз. Возвращение игроков НХЛ на Олимпийские игры впервые за 12 лет делает турнир максимально конкурентным, а для сборной Латвии это шанс проверить себя против одной из самых звёздных команд планеты.

Сборная США сыграет в группе С с Латвией, Германией и Данией.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
