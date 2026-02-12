Хеллебайк высказался о конкуренции с Василевским за приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

Вратарь сборной США и «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк высоко оценил мастерство российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. По предварительным оценкам россиянин является главным претендентом на приз лучшему вратарю текущего сезона в НХЛ.

«Василевский — отличный вратарь, фантастический, удивительный, всегда интересно за ним смотреть. Он всегда в топе как в отдельно взятом матче, так и во всей лиге. Я не думаю о соперничестве. Нам главное — быть вместе, провести хороший сезон и сыграть немало отличных матчей», — цитирует Хеллебайка ТАСС.

Американец трижды признавался лучшим вратарём НХЛ (2020, 2024, 2025). Василевский выигрывал «Везина Трофи» в 2019 году.