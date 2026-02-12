Мартин Бродо оценил вратарскую бригаду сборной Канады на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли экс-голкипер Мартин Бродо поделился мнением о вратарях сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Вратарскую бригаду канадской сборной на турнире составили Логан Томпсон, Джордан Биннингтон и Дарси Кемпер.

«Я не считаю вратарей слабой стороной команды. У них есть победный опыт. Это опытные вратари. Они играют важную роль в каждой из команд, за которые выступают.

Проблемы с вратарской школой в Канаде? Если посмотреть на другие страны-участницы Олимпиады, было довольно ясно, кто из вратарей будет выбран. Ранее на Олимпийских играх у Канады можно было выбрать любого вратаря и быть уверенным в нём. Сейчас всё немного по-другому», — цитирует Бродо CBC.