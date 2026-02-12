Габриэль Ландеског поделился эмоциями от назначения капитаном сборной Швеции

Нападающий сборной Швеции и «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился эмоциями от назначения капитаном национальной команды.

«Это очень много значит для меня, без сомнения, это большая честь. Были моменты, когда я не знал, смогу ли я снова сыграть на Олимпийских играх или надеть эту форму, поэтому это, безусловно, очень волнительно, и я искренне благодарен за то, что нахожусь здесь», — цитирует Ландескога журналист Адриан Эрнандес в соцсети Х.

Защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз») были назначены альтернативными капитанами. Отметим, что Хедман был капитаном сборной Швеции на Турнире четырёх наций в прошлом году, который Ландеског пропустил из-за длительной реабилитации после травмы колена.