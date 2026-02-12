«Мы немного переборщили с осторожностью». Эрик Карлссон — о победе Швеции над Италией

Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон высказался о победе над сборной Италии (5:2) в первом матче на Олимпиаде по хоккею.

«В начале игры мы немного переборщили с осторожностью, когда что-то пошло не по плану, но я думаю, что нам пошло на пользу одержать такую трудовую победу. Хоккеисты сборной Италии обладают хорошим катанием, и им немного повезло с отскоками шайбы, а мы начали слишком много думать об этом на льду», — цитирует Карлссона пресс-служба ИИХФ.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало — в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.