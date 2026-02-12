Скидки
«Мы немного переборщили с осторожностью». Эрик Карлссон — о победе Швеции над Италией

«Мы немного переборщили с осторожностью». Эрик Карлссон — о победе Швеции над Италией
Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон высказался о победе над сборной Италии (5:2) в первом матче на Олимпиаде по хоккею.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    

«В начале игры мы немного переборщили с осторожностью, когда что-то пошло не по плану, но я думаю, что нам пошло на пользу одержать такую трудовую победу. Хоккеисты сборной Италии обладают хорошим катанием, и им немного повезло с отскоками шайбы, а мы начали слишком много думать об этом на льду», — цитирует Карлссона пресс-служба ИИХФ.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало — в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
