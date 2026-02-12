«Наш вратарь сыграл чертовски хорошо». Форвард Италии о голкипере Кларе в матче со Швецией
Поделиться
Нападающий сборной Италии Диего Костнер высказался об игре вратаря Дамиана Клары в матче со сборной Швеции (2:5). Голкипер сделал 46 сейвов после 49 бросков и был заменён в третьем периоде из-за травмы.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14 1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp) 2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53 2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37 3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46 4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42 5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11
«Наш вратарь сыграл чертовски хорошо. Он держал нас в игре. Единственный способ для нас выиграть — это признать, что мы должны хорошо играть в обороне. Конечно, они перебросали нас и создали больше моментов, но это единственный способ нашей игры, и сегодня мы выглядели хорошо», — цитирует Костнера пресс-служба ИИХФ.
В следующем матче сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало — в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
12:40
-
12:25
-
12:14
-
12:00
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
08:25
-
04:19
-
03:56
-
02:28
-
02:20
-
01:58
-
01:52
-
01:35
-
00:06
- 11 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:02
-
22:50