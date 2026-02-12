«Наш вратарь сыграл чертовски хорошо». Форвард Италии о голкипере Кларе в матче со Швецией

Нападающий сборной Италии Диего Костнер высказался об игре вратаря Дамиана Клары в матче со сборной Швеции (2:5). Голкипер сделал 46 сейвов после 49 бросков и был заменён в третьем периоде из-за травмы.

«Наш вратарь сыграл чертовски хорошо. Он держал нас в игре. Единственный способ для нас выиграть — это признать, что мы должны хорошо играть в обороне. Конечно, они перебросали нас и создали больше моментов, но это единственный способ нашей игры, и сегодня мы выглядели хорошо», — цитирует Костнера пресс-служба ИИХФ.

В следующем матче сборная Швеции сыграет с Финляндией. Встреча назначена на 13 февраля, начало — в 14:10 мск. Итальянская национальная команда в этот же день проведёт матч со сборной Словакии.