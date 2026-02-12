Рябыкин: в регулярке у «Металлурга» нет конкурентов, но в плей-офф всё может измениться

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступление «Металлурга» в нынешнем сезоне КХЛ. Команда тренера Андрея Разина возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 86 очков в 52 матчах.

– В чём феномен «Металлурга»?

– Очень ровная и цельная команда, которая играет быстро и на мастерстве, ценит шайбу. Четыре линии, каждая из которых подобрана и гнёт свою линию. Посмотрите, перед «Автомобилистом», мягко говоря, не последней командой в КХЛ, «Металлург» снимает первую тройку – и нет потери результата. В чемпионате у «Металлурга» нет конкурентов.

– Получается, Магнитогорск – явный фаворит плей-офф?

– Я этого не говорил. В плей-офф всё начинается с чистого листа, там другой, более жёсткий и закрытый хоккей. Плюс обычно меняется и судейство – допуск к нарушениям становится более либеральным, разрешается больше силового контакта, давления. Наконец, особая нагрузка ляжет на вратарей, а эта линия у «Металлурга» – очень молодая. Да, сейчас «Магнитка» в некоторой игровой и турнирной эйфории, соперников по чемпионату не замечает. Но в плей-офф всё может очень быстро измениться – если ты не готов психологически к новому старту. Для тренеров этот фактор – ключевой, – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.