Макэвой оценил игру Марата Хуснутдинова и Никиты Задорова за «Бостон»

Защитник олимпийской сборной США и «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой оценил игру российских хоккеистов Марата Хуснутдинова и Никиты Задорова, являющихся его партнёрами по команде в НХЛ.

«Думаю, Задоров много значит для нашей команды. Он большой сам по себе, может играть чуть по-другому, в том числе и в более силовой хоккей.

Марат также прекрасно проявил себя за нас. Очень хороший хоккеист, замечательный парень. Он очень весёлый, мы неплохо с ним ладим», — цитирует Макэвоя ТАСС.

В нынешнем сезоне 30-летний Задоров в 56 матчах набрал 17 (1+16) очков. Хуснутдинов набрал 26 очков в 52 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.

