Форвард сборной Италии: мы хотим показать миру, что действительно умеем играть в хоккей

Нападающий сборной Италии Лука Фриго высказался о поражении от сборной Швеции (2:5) в первом матче на Олимпийских играх в Милане. Форвард стал автором первой шайбы в матче.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    

«Это было невероятно. Я видел, как шайба отскочила перед воротами, вратарь потерял клюшку, и я подумал: «Я должен забить». Мне повезло, что шайба залетела. Перед моей семьёй, перед моими друзьями, перед итальянской публикой — это было невероятно.

Мы хотим показать миру, что действительно умеем играть в хоккей, потому что некоторые в нас не верят. Мы хотим показать, что действительно можем, и, я думаю, мы показали это довольно хорошо. Я думаю, что в нашей группе Швеция была — и есть — лучшая команда. Мы просто выходим на лёд, получаем удовольствие, веселимся и играем так, как умеем, и всё может случиться», — цитирует Фриго официальный сайт НХЛ.

