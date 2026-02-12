Форвард сборной Италии: мы хотим показать миру, что действительно умеем играть в хоккей

Нападающий сборной Италии Лука Фриго высказался о поражении от сборной Швеции (2:5) в первом матче на Олимпийских играх в Милане. Форвард стал автором первой шайбы в матче.

«Это было невероятно. Я видел, как шайба отскочила перед воротами, вратарь потерял клюшку, и я подумал: «Я должен забить». Мне повезло, что шайба залетела. Перед моей семьёй, перед моими друзьями, перед итальянской публикой — это было невероятно.

Мы хотим показать миру, что действительно умеем играть в хоккей, потому что некоторые в нас не верят. Мы хотим показать, что действительно можем, и, я думаю, мы показали это довольно хорошо. Я думаю, что в нашей группе Швеция была — и есть — лучшая команда. Мы просто выходим на лёд, получаем удовольствие, веселимся и играем так, как умеем, и всё может случиться», — цитирует Фриго официальный сайт НХЛ.